Una turista coreana di 20 anni è stata investita e uccisa da un tram della linea 9 a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sera in piazza Oberdan, nel centro del capoluogo lombardo. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, un’automedica, la polizia locale e i carabinieri ma per la 20enne, morta sul colpo dopo essere stata travolta, non c’è stato nulla da fare.

Con lei tre amiche che sono state trasportate al Fatebenefratelli in stato di choc. In ospedale con codice verde anche l’autista del mezzo. Si indaga per accertare la dinamica e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una turista coreana di 20 anni è stata travolta da un tram a Milano proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento