Una unità di missione da istituirsi presso il Mef e un fondo di rotazione per avviare i primi progetti. Il tutto coinvolgendo il Parlamento che sarà regolarmente informato dei progressi nella realizzazione dei progetti. Comincia a delinearsi il modello di governance del Recovery Plan, uno dei capitoli della bozza del Piano nazionale circolata in queste ore. Un documento in cui vengono descritti i saldi dai quali emerge soprattutto lo sforzo di modernizzare il Paese, con particolare cura alla Pubblica Amministrazione.

“Per quanto riguarda il Dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza che finanzia il Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Una unità di missione al Mef vigilerà sui progetti del Recovery Plan proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento