Una Vita, anticipazioni da 17 al 23 maggio 2020: riconciliazione tra Antonito ed il padre

Le anticipazioni di Una Vita dal 17 al 23 maggio 2020 ci svelano che Antonito, seguendo il consiglio di Fabiana, si riconcilia con suo padre e promette di restargli accanto fino al momento in cui la verità sulla morte di Celia non potrà essere rivelata.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 17 al 23 maggio 2020

Emilio svela a Cinta di averla vista parlare con un uomo, ma la ragazza gli chiede di mantenere il segreto. In effetti da quando è giunta ad Acacias la ragazza sembra molto più interessata alla vita mondana ed al flamenco che allo studio.

Sorpresa dalla domestica Arantxa mentre cerca di uscire a tarda sera, la figlia di Bellita si inventa un fantomatico fidanzato basco, che le permette di ingraziarsi la domestica che, seppure con qualche remore inizia a reggerle il gioco. Bellita intanto continua a pensare che la sua casa sia infestata dai fantasmi.

Genoveva riceve un’altra lettera misteriosa, che le reca sollievo. Nella lettera infatti si dice che il denaro ricevuto è servito per fare uscire dal carcere una certa Marlene ed altre amiche della donna.

Per cercare di ingraziarsi le signore del quartiere, con l’aiuto di Carmen la signora Alday invita ad un lussuoso spuntino Susana e Rosina. Il suo piano sembra riuscire. Convinta di essere ormai riuscita a farsi benvolere dalle signore di Acacias, Genoveva si lascia andare ai festeggiamenti con Samuel. I suoi comportamenti però finiscono per destare scandalo.

Ramón cerca di riprendere una vita normale ed ha una lunga conversazione a cuore aperto con Carmen. Lolita accetta di chiedere scusa a Susana per riappacificare i Palacios con lei. La sua preoccupazione per Felipe lo spinge a chiedere a Carmen di tenerlo costantemente aggiornato sulle sue condizioni.

Spoiler Una Vita: l’incontro tra Telmo e Lucia

L’incontro tra Telmo e Lucia, avvenuto a dieci anni di distanza dal momento in cui i due si sono detti addio, ha lasciato nell’ex parroco di Acacias molte domande. Sicuramente quella che lo assilla maggiormente riguarda il piccolo Mateo, che Telmo sospetta essere suo figlio.

Ma le sue domande non ottengono dalla Alvarado nessuna risposta. Lucia anzi lo prega di lasciare di nuovo il paese, e stavolta per sempre. La loro discussione viene intercettata da Eduardo, che interpreta i fatti in modo diverso e reagisce in malo modo.

