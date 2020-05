Una Vita, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2020: Telmo sospetta che Mateo sia suo figlio

Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 16 maggio 2020 ci svelano che Telmo, dopo aver informato la sua ex perpetua Ursula di non avere nessuna intenzione di lasciare Acacias, incontra Lucia in compagnia del figlio Mateo.

La Alvarado, pur essendo ancora innamorata di Telmo, lo allontana con freddezza. Lucia sa bene che non può esserci più un futuro per loro ed è per questo che si finge felice del suo matrimonio ed invita l’ex parroco di Acacias a stare alla larga da suo figlio.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 10 al 16 maggio 2020

Proprio parlando con il piccolo Mateo, Telmo viene però a sapere che la loro vita familiare è tutt’altro che idilliaca. Eduardo, il marito di Lucia, è un uomo violento e non perde occasione per dimostrarlo. Ma la verità sulla situazione familiare non è l’unica cosa che il Martines scopre grazie al figlio di Lucia. Quando Telmo chiede a Mateo la sua età lo assale un altro dubbio: il bambino potrebbe essere suo figlio. Per scoprire la verità Telmo incalza così la Dicenta.

Felipe aggredisce Ramón quando lo incontra per strada, umiliandolo davanti a tutti.

Lolita e Susana discutono proprio a causa di Ramon. La prima, che lo difende, invita Susana a lasciare il negozio. Dopo essere stata cacciata Susana organizza un boicottaggio invitando tutti a non recarsi più nella bottega, che così si trova in breve tempo senza più clienti.

Bellita e Josè pensano di vendere l’appartamento e si trasferiscono, nell’attesa di trovare il loro acquirente, in un hotel. I coniugi Dominguez sono molto superstiziosi e, dopo aver appreso che la morte di Celia è avvenuta nella loro casa, non intendono più vivere lì.

Gli acquirenti però sembrano essere alquanto difficili da trovare per cui i due decidono di rivolgersi ad una persona che scaccia gli spiriti. Cinta, fingendosi sempre fine ed educata, cerca di indagare con le domestiche sull’ambiente artistico della città.

Spoiler Una Vita: Samuel cerca di riconciliarsi con i suoi vicini

Dopo che tutti hanno disertato l’invito alla merenda di Genoveva, seguendo i consigli di Susana, Samuel avverte che la moglie soffre per questo isolamento e decide di intervenire. Rinnova così l’invito ai suoi vicini di casa, chiedendo loro di avere il massimo rispetto per la signora Alday. Per convincerli che si tratta di una donna eccezionale Samuel racconta loro i particolari della loro idilliaca storia d’amore.

