Una Vita anticipazioni dal 13 al 19 gennaio, veglia di preghiere per Celia e Felipe

Sono molto avvincenti le anticipazioni settimanali di Una Vita delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020. Dopo il tombale silenzio sulle condizioni di salute di Celia e Felipe, finalmente arriveranno delle novità importanti sul loro conto. Lucia si scoprirà sempre più attratta da padre Telmo il quale le chiederà di non fidanzarsi con Samuel. Quest’ultimo, invece, si ritroverà a nutrire dei sentimenti di gelosia quando vedrà la Alvarado comportarsi in modo del tutto affettuoso con il prete di Acacias.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 19 gennaio 2020

Samuel si ritroverà a dover fare i conti con un sentimento di gelosia quando vedrà Lucia accogliere con affetto padre Telmo. Quest’ultimo si recherà al cospetto della Alvarado per informarla che anche Felipe è stato contagiato dallo stesso malessere di sua moglie Celia. Nonostante ciò, i due coniugi risulteranno essere ancora in vita.

Lucia non se ne starà con le mani in mano e farà pervenire loro una medicina sperimentale che in precedenza avrebbe avuto degli effetti soddisfacenti su dei casi simili. Ma quando Celia e Felipe assumeranno il medicinale, otterranno dei risultati completamente opposti e le loro condizioni inizieranno a peggiorare da un momento all’altro lasciando tutti estremamente preoccupati.

Spoiler Una Vita, Telmo chiede a Lucia di non fidanzarsi con Samuel

Temendo per la sorte degli Alvarez-Hermoso, Susana deciderà di organizzare una veglia di preghiere e inviterà tutti i vicini. Ad un certo punto Telmo arriverà con una lieta notizia ed informerà tutta Acacias del miglioramento di Celia e Felipe. In onore di Telmo sarà organizzato un rinfresco e Lucia sarà sempre più entusiasta dell’operato del prete. Tutto ciò finirà solamente per accrescere la gelosia e la rabbia di Samuel.

Il fratello di Diego cercherà di tenere la Alvarado impegnata con i lavori di restauro, ma la ragazza si ritroverà ad ascoltare le suppliche del religioso che le chiederà di non convolare a nozze con il perfido Alday.

continua a leggere sul sito di riferimento