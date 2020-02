Una Vita anticipazioni dal 17 al 23 febbraio 2020: Guillermo ucciso, malore per Celia

Si preannunciano molto avvincenti le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020. Ne vedremo delle belle con Telmo in procinto ad abbandonare la via del sacerdozio. Il religioso sarà spinto da frate Guillermo a riflettere su ciò che vuole davvero nella vita. Tutto ciò finirà per far arrabbiare Ursula la quale perderà le staffe. In seguito il mentore di Telmo sarà rinvenuto morto. Celia, durante una sessione di shopping con Trini, avvertirà un malore.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 23 febbraio 2020

Vedendo padre Telmo sempre più confuso, Fra Guillermo romperà ogni indugio e chiederà al religioso di fare chiarezza interiore per capire cosa vuole fare della sua vita, se proseguire come al solito oppure se togliersi la tonaca per amore di Lucia. Telmo si prenderà del tempo per riflettere attentamente sul da farsi e si allontanerà dalla parrocchia. Ursula origlierà l’intera conversazione e finirà per inveire pesantemente contro Guillermo. Fabiana assisterà alla sceneggiata di Ursula la quale sarà del tutto convinta che il frate stia cercando di far abbandonare la via del sacerdozio al suo prete preferito.

In seguito Guillermo sarà rinvenuto privo di vita, ma ad ucciderlo sarà il perfido Samuel Alday! Purtroppo nessuno saprà come andranno realmente le cose, per questo motivo il commissario Mendez intraprenderà un’indagine arrivando a interrogare Fabiana. L’omicidio del frate e il malore di Celia faranno dilagare il panico per le vie di Acacias 38. Gli abitanti saranno talmente preoccupati e Telmo sarà del tutto convinto che ad uccidere il suo mentore sia stato il priore Espineira. Quest’ultimo negherà ogni accusa.

Spoiler Una Vita, Celia si sente male

Nelle prossime puntate di Una Vita si parlerà anche di Susana la quale sarà del tutto preoccupata per il suo piccolo nipotino in quanto sarà malato e i medici non sapranno spiegarne la diagnosi. Incoraggiata da Casilda, Marcelina si darà da fare per cercare di sedurre Jacinto.

In attesa di dare alla luce i rispettivi bambini, Trini e Celia si recheranno a fare spese insieme. Ad un certo punto la moglie di Felipe accuserà un improvviso malore. Liberto e Inigo, intanto, saranno in apprensione per l’assenza di Tito dato che non si farà vedere all’incontro di pugilato contro l’avversario francese.

