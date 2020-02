Una Vita anticipazioni dal 2 all’8 marzo 2020: Trini muore, Ramon disperato

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate in onda su Canale 5 nella prossima settimana dal 2 all’8 marzo annunciano una tragica morte. Un altro amatissimo personaggio della soap iberica uscirà di scena, si tratterà di Trini. Ursula, invece, sarà molto sconsolata in quanto l’unico che avrebbe potuto aiutarla farà una brutta fine.

Anticipazioni Una Vita, trame all’8 marzo

Telmo si recherà in carcere per far visita alla sua perpetua. Ursula gli dirà di essere innocente e di non aver ucciso fra Guillermo inoltre, farà presente di aver notato qualcosa di particolare. La sera dell’omicidio un mendicante si aggirava nei pressi della parrocchia e quindi potrebbe aver visto qualcosa. Peccato che dopo un po’ di tempo il mendicante verrà ritrovato privo di vita e Telmo si dirà fermamente convinto che dietro al suo assassinio si celi la mano del perfido Espineira. a faccia con il priore, Telmo gli riferirà tutti i suoi presentimenti, ma Espineira respingerà ogni accusa.

Tramontata la sua unica possibilità di essere scagionata, Ursula Dicenta perderà ogni speranza. Proprio quando le cose sembreranno non portare a nulla di buono, Augustina rivelerà a Fabiana di aver visto in faccia il killer che ha ucciso Guillermo. In seguito la povera domestica si ritroverà a vivere delle ore tormentate dato che un sicario la minaccerà con un coltello.

Una Vita spoiler: Trini esala l’ultimo respiro

Dopo aver vinto la gara di pugilato, Tito riceverà una notizia che lascerà Liberto basito. A quanto pare si scoprirà che il ragazzo ha già un contratto con un altro sponsor! Celia si comporterà in modo alquanto sospetto e Trini arriverà al punto di doverla allontanare da se.

La situazione degenererà quando la moglie di Ramon si sentirà male per via di un’improvvisa crisi. Quando il Palacios rincaserà vedrà la moglie in fin di vita. Purtroppo Trini esalerà l’ultimo respiro gettando Ramon nello sconforto assoluto. Tutti gli abitanti di Acacias 38 omaggeranno la donna ma per vie del quartiere aleggerà un’aria alquanto triste. Milagros, venuto alla luce senza la sua mamma, avrà bisogno di una balia ma Celia si offrirà di accudirlo.

continua a leggere sul sito di riferimento