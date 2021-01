Una Vita, anticipazioni dal 23 al 29 gennaio 2021: salta il matrimonio tra Felipe e Marcia, l’avvocato è furioso

Le anticipazioni di Una Vita dal 23 al 29 gennaio 2021 ci preannunciano che avremmo modo di scoprire chi è il personaggio misterioso che si è presentato il giorno delle nozze tra Felipe e Marcia: si tratta di Santiago, l’uomo che l’ex domestica ha sposato poco prima di lasciare il Brasile. Questo fa inevitabilmente saltare il matrimonio con Felipe e rende furioso l’avvocato che si sente ingannato e tradito.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 23 al 29 gennaio 2021

A cercare di convincere Felipe a dare a Marcia una possibilità di spiegarsi è inaspettatamente Genoveva. Intanto Servante stringe amicizia con Santiago e riesce a convincerlo a permettere a Marcia di recarsi a parlare con Felipe. La giovane può così confessare all’avvocato di non aver mai amato Santiago.

L’arrivo dell’uomo proprio il giorno fissato per le nozze non convince affatto Ursula, che non crede si tratti di una semplice coincidenza. La donna comincia a pensare che dietro quanto accaduto vi sia in realtà lo zampino di Genoveva. Neppure l’apparente desiderio della dark lady di Acacias di vedere l’avvocato e l’ex cameriera riappacificarsi sembra riuscire a convincere Ursula. Santiago intanto convoca gli abitanti del quartiere alla pensione di Fabiana, per spiegare a tutti come ha conosciuto Marcia e come è nato il loro amore, chiedendo a tutti di non giudicare male l’ex governante che è stata ad un passo dallo sposare Felipe.

Grazie ad una confessione che Genoveva fa a Liberto scopriremo anche che la Salmeron ha agito segretamente per riuscire a trovare un lavoro a Santiago che lo conduca lontano da Acacias.

Più tardi Santiago propone a Felipe di aiutarlo a combattere il traffico delle donne ma l’avvocato, che è ancora innamorato di Marcia, rifiuta.

Armando intanto si cimenta con una nuova esperienza che lo vede alle prese con la cucina giapponese. Rosina, entusiasta dall’idea mette a disposizione la sua casa ed Armando invita i vicini del quartiere a gustare le sue preparazioni. Ma rimane deluso nel vedere che al pranzo presenziano solo Rosina e Susana.

Susana appare sempre più vicina ad Armando e le cose tra i due sembrano filare a meraviglia, finché lui non le confessa di essere divorziato. La giovane, delusa, si rifugia a casa di Rosina per evitarlo, ma questo potrebbe non bastare a cancellare i sentimenti che entrambi provano.

Cinta inizia a girare la pellicola, anche se alcune scelte di Carchano le sembrano davvero incomprensibili. Ad accorgersi di alcune stranezze è anche Camino, che però decide di fidarsi del regista e della sua esperienza. A cercare di mediare tra le parti c’è Josè, che viene però accusato insieme alla moglie di aver approfittato della notorietà di Bellita per far ottenere un ruolo a Cinta.

Spoiler Una Vita soap: Marcia ama ancora Felipe

Ascoltando i discorsi delle domestiche l’avvocato viene a sapere che Marcia lo ama ancora e che tiene a distanza il marito. A questo punto Felipe non riesce a tacere all’ex domestica i suoi sentimenti e, dopo aver preso da parte Marcia, le confessa che non può vivere senza di lei.

Quali conseguenze avrà la confessione di Felipe a Marcia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi o quelle che vi sono piaciute di più.

