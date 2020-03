Una Vita, anticipazioni dal 23 al 29 marzo 2020: spunta una foto scandalosa di Telmo e Lucia

Le anticipazioni di Una Vita delle puntate che verranno trasmesse nella settimana dal 23 al 29 marzo sono avvincenti e piene di suspense. La cattiveria di Samuel non cesserà dato che l’uomo farà pubblicare una foto scandalosa su Telmo e Lucia. L’usuraio di Inigo lo metterà alle strette e pretenderà una grossa somma di denaro in cambio della vita di Flora.

Una Vita anticipazioni fino al 29 marzo

Dopo la sceneggiata fatta alla festa di fidanzamento di Lucia e Telmo, Samuel escogiterà un’altra vendetta ignobile che macchierà la reputazione dei due innamorati. Nel dettaglio, il perfido Alday farà pubblicare una foto in una rivista scandalosa all’interno della quale si intravederanno l’ex religioso e la Alvarado intenti a baciarsi. Nonostante la difficile situazione, i due affronteranno le accuse della gente a testa alta.

La precaria situazione di Tito metterà in ginocchio Inigo e sua sorella. Il Cervera si vedrà costretto a chiedere una proroga per il pagamento dei debiti contratti ma l’usuraio, dopo aver in un primo momento accettato la richiesta d’aiuto, cambierà idea. Andres metterà Inigo di fronte una difficile scelta. Quale? 12500 pesetas in cambia della vita della sorella Flora! Il ragazzo, però, non vorrà chiedere aiuto a Rosina ma, quando quest’ultima vedrà Leonor preoccupata, la metterà alle strette e apprenderà della situazione complicata. Rosina si mostrerà molto comprensiva e non si tirerà indietro.

Spoiler Una Vita: Felipe viene dimesso

La piccola Milagros si rifiuterà di mangiare e sarà molto irrequieta. Celia, però, non vorrà saperne di staccarsi dalla neonata. Felipe cercherà di esortare sua moglie a reagire e a dedicarsi all’organizzazione della festa di compleanno di Lucia.

Dimesso dall’ospedale, in cui era stato ricoverato in seguito allo sparo accidentale di Ramon, Felipe potrà finalmente fare ritorno a casa. Tra l’avvocato e il suo amico tornerà il sereno dato che si riconcilieranno. Nel frattempo, Lolita e Antonito dovranno prendere una decisione su Milagros e la affideranno nuovamente a Celia.

