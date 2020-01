Una Vita anticipazioni dal 3 al 9 febbraio 2020: Celia annuncia di essere incinta

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che nella prossima settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 ne vedremo delle belle. Lucia e Telmo si diranno addio a malincuore. Grazie a Frate Guillermo il prete di Acacias ritroverà la fede e resisterà alla tentazione carnale. Celia scoprirà di essere incinta mentre Liberto rinuncerà al pugilato. Il vero colpo di scena avverrà quando Samuel chiederà nuovamente a Lucia di sposarlo.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 9 febbraio 2020

Ceferino scoprirà da Lolita della farsa celata dietro al bacio con Casilda e andrà su tutte le furie. Successivamente l’uomo si ritroverà a parlare con la cameriera e le dirà di essere ancora innamorato della sua defunta moglie e che non riesce a dimenticarla.

Frate Guillermo apprenderà del peccato di Telmo e cercherà di aiutarlo nel miglior modo possibile aiutandolo a combattere contro la sua tentazione carnale. Con estrema fatica, il prete di Acacias 38 si recherà dalla Alvarado e le dirà che tra loro non potrà mai esserci niente. Con il cuore a pezzi, la giovane ragazza si vedrà costretta a dire addio al bel religioso.

Spoiler Una Vita, Celia aiuta Samuel

Celia aiuterà Samuel a fare brescia nel cuore della cugina. Successivamente, la moglie di Felipe informerà Trini e a Lucia di essere in dolce attesa. Presto, lei e l’avvocato Alvarez-Hermoso diventeranno genitori. Intanto, il perfido Alday approfitterà di un invito a cena di Celia per rimanere da solo con Lucia e chiedere nuovamente la sua mano. Questa volta accetterà?

Liberto, che sembrava avviato verso la carriera del pugilato, per amore di sua moglie rinuncerà a questo sport. Con il matrimonio alle porte, Lolita e Trini si rivolgeranno a Susana per chiederle di cucire un bellissimo abito da sposa. La situazione si farà insostenibile poiché la sarta e Trini criticheranno le scelte in fatto di abiti nuziali di Lolita. Quest’ultima perderà la pazienza e si rivolgerà alle sue amiche della soffitta per un consiglio sul da farsi. La situazione tornerà ben presto a calmarsi e Ramon e Trini chiederanno scusa alla futura moglie di Antonito. Una volta riappacificatisi, i Palacios accetteranno che sia Servante ad accompagnare la sposa all’altare.

