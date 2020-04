Una Vita, anticipazioni spagnole: due amici diventeranno nemici

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che ben presto assisteremo ad una svolta decisiva nella celebre soap iberica nata dalla penna di Aurora Guerra. Dopo il salto temporale di dieci anni potremmo infatti perdere molti dei personaggi storici della telenovelas. Molti dei protagonisti che hanno accompagnato i nostri pomeriggi fino ad oggi non ci saranno più, come Celia, mentre altri li ritroveremo molto invecchiati.

La metamorfosi più grande interesserà senza dubbio Felipe Alvarez Hermoso e Ramon Palacios. I due, amici inseparabili nelle edizioni che ci hanno accompagnato fino ad ora, appariranno davvero cambiati fino al punto di essersi trasformati in due acerrimi nemici.

Felipe e Ramon: gli amici inseparabili

Dopo la morte di Trini i coniugi Alvarez Hermoso hanno mostrato tutta la loro vicinanza a Ramon. Celia si è offerta di occuparsi della piccola Milagros, anche se il suo attaccamento alla figlia di Trini e Ramon è subito apparso morboso, mentre Felipe aveva cercato di spingere Ramon a superare il grave lutto.

Nonostante la loro vicinanza a Ramon e Milagros però, è apparso sempre più evidente che Celia nascondeva qualcosa di veramente importante sulla morte di Trini. Questo ha portato Ramon a chiedersi se la moglie di Felipe avesse davvero detto tutta la verità su quanto accaduto il giorno in cui Trini è morta.

Dopo aver chiesto a Fabiana di tenerla d’occhio i sospetti di Ramon diventeranno certezze: Celia ha ucciso Trini!

Spoiler: Felipe e Ramon da amici a nemici

Capire che proprio la moglie di Felipe è responsabile della morte della sua amata Trini, provocherà in Ramon un profondo cambiamento. In lui prenderà forma il desiderio di vendetta, che lo spingerà ad affrontare Felipe nell’ufficio dell’avvocato e a ferirlo con un colpo d’arma da fuoco.

Felipe perderà molto sangue e verrà trasportato in ospedale, dove i medici si riserveranno la prognosi. Il commissario Mendez durante le indagini convocherà Ramon, che ammetterà di essere il responsabile di quanto accaduto.

Ramon sarà anche sospettato per la morte di Celia, che cadrà dal balcone di casa Palacios dopo essersi recata la per prendersi cura, come sempre della piccola Milagros.

Il dubbio che il marito di Trini abbia voluto riservare all’ex amico Felipe lo stesso dolore con cui lui convive da molti anni fa nascere il sospetto che la caduta di Celia non sia stata solo un incidente.

A breve comunque anche Celia lascerà le scene, così come già accaduto per Trini, e le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano così che perderemo due dei personaggi più amati della storia ambientata sulle strade di Acacias, nonché due volti presenti sin dalle primissime puntate della soap iberica.

continua a leggere sul sito di riferimento