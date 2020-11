Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe ingannato da Marcia?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che ben presto assisteremo ad un nuovo sconvolgimento che porterà Felipe a mettere in discussione il suo rapporto con Marcia. Ma vediamo insieme cosa accadrà ad Acacias.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe lascia Marcia

A pochi giorni dal fatidico sì arriverà ad Acacias Santiago, l’uomo che sosterrà di essere il marito della bella domestica brasiliana che è in procinto di andare all’altare con Felipe. Questo arrivo inaspettato creerà scompiglio nella coppia: Marcia si vedrà costretta ad ammettere che è davvero sposata con lui e Felipe, dopo aver parlato a lungo con Santiago si allontanerà dalla donna.

Questo provocherà nella ex domestica dell’Alvarez Hermoso una crisi respiratoria per la quale verrà soccorsa, mentre Genoveva ed Ursula gioiranno per la buona riuscita del loro piano. In realtà l’uomo che è giunto fin la non è Santiago ma suo fratello gemello Israel, amante della Salmeron e padre del figlio che la donna porta in grembo.

Spoiler Una Vita: Genoveva consola Felipe

Il piano della dark lady di Acacias sembra davvero procedere come lei aveva sperato e Felipe, deluso dall’atteggiamento di Marcia che le ha tenuto nascosto il fatto di essere già sposata, finirà per lasciarsi confortare da Genoveva.

La sua ex donna approfitterà così di quel momento di fragilità dell’avvocato per cercare di riconquistare il suo cuore ed arriverà a fargli credere che il bambino che porta in grembo è in realtà suo figlio. A questo punto Felipe dirà per sempre addio a Marcia, rivelandole anche che Genoveva aspetta un figlio da lui. Felice di diventare padre Felipe deciderà così di assumersi tutte le sue responsabilità e di convolare a nozze con Genoveva, ignaro di essere ancora una volta vittima del suo inganno.

Genoveva, sedotta in un primo momento da Felipe che ha agito solo per poter aiutare Liberto ad uscire di galera, ha finito per innamorarsi dell’avvocato e quando ha scoperto che nel suo cuore invece c’era Marcia ha messo in atto una serie di piani per causare la rottura tra i due. Stavolta sembra proprio essere riuscita nel suo intento, aiutata anche dalla terribile Ursula. Ma sarà veramente così?

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita. Le nostre news per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5.

