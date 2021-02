Una Vita, anticipazioni spagnole: fidanzamento tra Felipe e Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che l’improvvisa comparsa ad Acacias di Santiago Becerra potrebbe davvero aver causato la fine della love story tra Marcia e Felipe. Mentre la Sampaio decide di tornare al fianco dell’uomo che aveva sposato prima di lasciare il Brasile infatti, l’avvocato accetta di fidanzarsi con Genoveva.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe innamorato di Genoveva?

Il repentino fidanzamento tra l’Alvarez-Hermoso e la dark lady lascia tutti impietriti, tanto più che non mancano segnali che invece ha ancora nel cuore la bella Marcia. Ma come riesce Genoveva a riconquistare il suo amato? L’avvocato, quando viene a sapere che Marcia intende dare una nuova chance al suo matrimoniio con il redivivo Santiago, si lascia consolare dalla Salmeron e nel giro di poco tempo i due saranno di nuovo insieme.

Felipe non è al corrente del patto stretto tra Genoveva ed il Becerra, stretto nell’intento di riuscire a separarlo definitivamente da Marcia. L’Alvarez Hermoso si convince così a sciogliere ogni riserva su un eventuale futuro matrimonio ed inizia a confidare ai suoi vicini che ben presto la dark lady di Acacias 38 diventerà sua moglie.

Spoiler Spagna, Una Vita: la delusione di Marcia

Se i vicini dell’avvocato accolgono tutti la notizia delle imminenti nozze con un sorriso, Marcia cade invece in uno stato di profondo dolore. Sebbene abbia acconsentito a rispettare i suoi doveri coniugali con Santiago infatti, l’ex domestica è ancora profondamente legata a Felipe.

Gli eventi futuri ci daranno modo di scoprire che il sentimento è ricambiato e che l’avvocato è in realtà ancora innamorato di Marcia. Felipe chiede alla donna di tornare insieme, dicendosi disposto a lasciare immediatamente Genoveva, ma la risposta della brasiliana non lascia alcuna possibilità all’avvocato, che può solo cercare di rifarsi una vita al fianco della Salmeron.

Neppure Genoveva però vive un momento sereno, a causa di Santiago che le chiede continuamente del denaro per mantenere segreto il loro patto. Sicuramente un passo falso della dark lady rischierebbe di far crollare tutto ciò che ha costruito con l’inganno e con l’aiuto del Becerra.

Per sapere se i piani di Genoveva riusciranno ad andare tutti come programmato, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link.

