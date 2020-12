Una Vita, anticipazioni spagnole: la vendetta di Genoveva

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che presto assisteremo alla vendetta di Genoveva ai danni di Felipe e Marcia. L’avvocato è riuscito a ritrovare la sua amata Marcia, anche grazie all’aiuto dell’amico Mauro San Emeterio. Il tentativo per liberarla però non va come sperato. Felipe decide di fare di testa sua senza seguire il piano dettagliato messo a punto con l’amico. L’arrivo di Mauro con Mendez da il via ad una sparatoria nella quale l’Andrade ferisce Marcia alla schiena.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Marcia in fin di vita

La domestica viene trasportata d’urgenza all’ospedale, dove Felipe apprende che dovrà sottoporsi ad una delicatissima operazione chirurgica. É a questo punto che Genoveva si offre di aiutare la coppia. La Salmeron dice a Felipe di essere disposta a mettere a disposizione i suoi mezzi finanziari per poter affrontare i costi dell’intervento.

Sappiamo bene però che il suo intento non è certo quello di salvare la sua rivale in amore: Genoveva vuole solo dimostrare a Felipe di essere una donna diversa da quella che lui ha creduto, dimostrandosi buona e generosa, per spingerlo di nuovo tra le sue braccia. Ma le intuizioni di Felipe sulla vera identità di Genoveva erano più che fondate, tanto è vero che la donna si dimostrerà disposta a tutto pur di poter riprendere la sua storia d’amore con l’avvocato, anche ad uccidere Marcia.

L’ex domestica viene sottoposta ad un’operazione che le salva la vita, ma i guai per lei non sono ancora finiti. Genoveva infatti non sembra disposta a farsi da parte ed inizia a pensare ad un piano per potersi vendicare di Marcia, che non ha rispettato gli accordi ed ha iniziato una storia con Felipe, e dell’avvocato colpevole ai suoi occhi di non aver mai ricambiato il suo amore.

Spoiler Spagna, Una Vita: cosa ha in mente Genoveva?

Per sapere cosa ha in mente Genoveva dovremmo ancora attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Sappiamo però ormai bene che la Salmeron ha dimostrato molte volte di essere un personaggio dalle mille risorse e capace di qualsiasi cosa quando ha un obiettivo da raggiungere. La povera Marcia e Felipe hanno perciò ragione di preoccuparsi seriamente.

Per sapere come andrà a finire questa vicenda, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuove anticipazioni Una Vita. Le nostre news per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link.

