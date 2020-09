Una Vita, anticipazioni spagnole: Rosina e Liberto disposti a ricominciare

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che non è affatto stata scritta la parola fine al matrimonio tra Rosina e Liberto. Nelle puntate italiane il loro rapporto sembra essere giunto ad un punto di rottura: lei non riesce a perdonargli quella scappatella con la Salmeron. Genoveva, d’accordo con il marito Alfredo, aveva teso una trappola a Liberto, per poi far credere a tutti di avere subito una violenza. L’uomo è così stato arrestato e, sebbene sia poi scagionato e rilasciato, il suo matrimonio con Rosina sarà messo a rischio da quella sua leggerezza.

Anticipazioni spagnole Una Vita: la partenza di Rosina

Rosina non se la sentirà più di vivere a fianco al marito e deciderà di abbandonare Acacias 38 per raggiungere la figlia Leonor, Inigo e le tre nipotine in Portogallo. La sua decisione getterà nello sconforto Liberto, che si rifugerà nell’alcool.

Neppure la notizia della morte di Alfredo Bryce, principale responsabile dei suoi guai, riuscirà a portargli sollievo ora che sembra aver perso per sempre la sua amata Rosina. Il Mendez sembrerà trovare sollievo solo nei ricordi e si lascerà andare ad un viaggio nella memoria che lo condurrà in tutti i luoghi che lo hanno visto felice con la Rubio.

Sulla scia dei ricordi si farà trasportare nel luogo del loro primo incontro, sulle rive di quel lago che ha fatto da sfondo alla loro passione. Incapace di resistere si recherà allora proprio lì e, con sua grande sorpresa, vi troverà proprio Rosina.

La Rubio gli confesserà di non aver mai lasciato Acacias 38 ma di aver soggiornato in un hotel situato appena fuori città nel tentativo di fare chiarezza nel suo cuore. Quando Rosina si troverà davanti il marito lo bacerà con passione, quella stessa passione che tanti anni prima ha dato inizio alla loro storia.

I due si appresteranno così a far ritorno ad Acacias mano nella mano, con grande gioia di Susana che aveva temuto il peggio vedendo il nipote sprofondare nell’alcool.

Spoiler Una Vita: la vendetta di Rosina

Se la Rubio ha così dimostrato di esser riuscita a perdonare il marito, non concederà nessun perdono invece a Genoveva. Tornata a camminare per le strade di Acacias Rosina avrà presto modo di incontrarsi con la Salmeron e da quell’incontro scaturirà una discussione molto accesa.

Per sapere quali risvolti avrà l’incontro, o per meglio dire lo scontro, tra le due donne, cari amici lettori, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando grazie agli spoiler spagnoli avremo nuove anticipazioni straniere Una Vita.

Intanto qui potete seguire tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento