Una Vita, la puntata serale del 20 giugno 2020 in streaming | Video Mediaset

In Tv, su Rete 4, è tornato l’atteso appuntamento serale con la soap Una Vita. La puntata di ieri sera, sabato 20 giugno 2020, corrisponde, in sostanza, all’equivalente di due nuovi episodi al pomeriggio. Nel primo: Ojeda Tapia ha fatto sapere a Samuel che Ariza è scomparso senza pagare e gli ha comunicato che dovrà essere lui a saldare la somma. Nel secondo ed ultimo, invece, Liberto ha deciso di concedere a Samuel il prestito di 3000 pesetas… E la scena finale ha anche visto protagonista Felipe con in mano una pistola… Ecco i video da Mediaset Play per rivedere, in streaming on demand, sia l’intero episodio iniziato alle ore 21.30 sia il successivo terminato alle 23.15 circa.

