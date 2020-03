Nella puntata di mercoledì 18 marzo 2020 di Una Vita, Flora e Inigo sono estremamente preoccupati. I pasticceri temono di non riuscire a pagare i debiti senza gli incassi derivati dagli incontri di boxe. Leonor offre il suo aiuto a Inigo. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

