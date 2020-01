Nelle tre puntate di oggi 19 gennaio di Una Vita, Lucia rimanda il fidanzamento con Samuel perché ha bisogno di riflettere. Geloso, l’Alday mette in guardia il prete. Ecco i 3 Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento domenicale trasmesso su Canale 5.

