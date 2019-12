Nella puntata di oggi 24 dicembre di Una Vita, a causa dell’improvviso malessere di Celia, Lucia non risponde in tempo alla proposta di matrimonio di Samuel. Felipe cerca un dottore ma non riesce a trovarne uno libero. Ecco il Video Mediaset per rivivere le emozioni dell’appuntamento odierno in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento