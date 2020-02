Nella puntata di venerdì 28 febbraio di Una Vita, Batan va a trovare Samuel. Lo strozzino lo minaccia in maniera pesante e l’Alday è preoccupato. Jacinto chiede una mano a Servante. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento trasmesso su Canale 5.

