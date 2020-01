Nella puntata di oggi 9 gennaio di Una Vita, non si hanno notizie su Celia e Felipe. Il silenzio dei due coniugi finisce per impensierire molto Lucia, la quale teme per la loro vita. La Alvarado si dispera. Ecco il Video Mediaset con la replica in streaming dell’appuntamento odierno.

continua a leggere sul sito di riferimento