Nuovo appuntamento oggi, domenica 20 settembre 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Camino vede il ladro dai capelli rossi inseguire Cesareo con un coltello in mano e avverte il guardiano del pericolo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

