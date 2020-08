Una Vita streaming, replica puntata di oggi, 23 Agosto 2020 | Video Mediaset

EPISODIO

Nuovo appuntamento oggi, domenica 23 Agosto 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Mentre Cinta sta aspettando di incontrare Emilio, sopraggiunge Rafael. Nel frattempo arriva Emilio che li vede insieme sulla panchina.

EPISODIO 14.45

Lolita chiede a Susana di cucire l’abito da sposa per Carmen, per vendicarsi di come ha trattato l’amica. Genoveva vuole sedurre Liberto.

EPISODIO 15.35

Emilio, geloso, non si presenta all’appuntamento con Cinta, Genoveva invita Liberto a casa sua.

Ecco i Video Mediaset per rivedere gli interi episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento