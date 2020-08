Nuovo appuntamento oggi, lunedì 24 agosto 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Dopo aver sorpreso Liberto abbracciato a Genoveva, Casilda corre via sconvolta; lui la ferma ma nel frattempo sopraggiunge Rosina. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento