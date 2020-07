Una Vita streaming, replica puntata di oggi, 25 luglio 2020 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi, sabato 25 luglio 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: Lolita informa il suocero del tentativo di corruzione di suo marito nei riguardi dell’ispettore, Don Ramon è seriamente preoccupato per le ripercussioni di un tale gesto. Carmen viene a sapere, per caso, che l’ispettore dell’esercito è intenzionato a far arrestare Antonio. Per cercare di sventare la trappola, la donna si precipita alla bottega. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da canale 5 in replica streaming.

