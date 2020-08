Nuovo appuntamento oggi, martedì 4 Agosto 2020 della soap spagnola Una Vita. Nella puntata di oggi: i coniugi Bryce organizzano un rinfresco per convincere i vicini a investire nella Banca Americana. Ramon e Felipe nutrono dei dubbi in merito. Carmen dà dei consigli a Ramon per aiutarlo a conquistare la simpatia di Milagros. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intero episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

continua a leggere sul sito di riferimento