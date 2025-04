un’altra-giornata-nera-per-i-mercati,-trump-rivendica-le-misure

Crollano le borse europee, Milano come l’11 settembre

Milano, 4 apr. (askanews) – Una nuova giornata di passione per i mercati finanziari dopo l’annuncio da parte di Donald Trump dei dazi sulle merci importate negli Usa. Giù i mercati asiatici e a ruota quelli europei, crollati, e con Milano che ha registrato perdite ai livelli dell’11 settembre del 2001.Apertura negativa anche a Wall Street soprattutto per il Nasdaq e lo Standard and Poors. Perdite pesanti per i titoli bancari del vecchio continente ma anche per quelli a stelle e strisce.Trump ha affermato in un post sulla sua piattaforma Truth Social che non avrebbe “mai cambiato politica” anche se la guerra commerciale da lui scatenata sta facendo crollare i mercati globali. “Ai tanti investitori che vengono negli Stati Uniti per investire enormi somme di denaro, sappiate che non cambierò mai la mia politica. Questo è un buon momento per diventare ricchi, più ricchi che mai!” ha scritto il presidente americano, a caratteri cubitali.A limare le maxi perdite di Milano, Parigi, Francoforte e Tokyo la diffusione dei dati sul lavoro negli Stati Uniti. L’economia Usa a marzo ha creato 228.000 posti di lavoro, al di sopra delle attese degli analisti, ma allo stesso tempo il tasso di disoccupazione è cresciuto oltre le previsioni al 4,2%, aumentando l’incertezza.