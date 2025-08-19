un’altra-vittima-del-botulino-in-sardegna:-aveva-mangiato-guacamole

ROMA – In Sardegna si registra la seconda vittima del botulino. Si tratta di Valeria Sollai, 62 anni, deceduta nella notte al Policlinico di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. La donna era ricoverata da alcune settimane nel reparto di Rianimazione dell’ospedale universitario, dove era stata trasferita dopo aver consumato pietanze a base di guacamole alla Fiesta Latina, svoltasi a fine luglio proprio a Monserrato.

Lo scorso 8 agosto a perdere la vita era stata Roberta Pitzalis: anche la 36enne era rimasta intossicata dal batterio killer durante la stessa manifestazione musicale. Intanto al Policlinico di Monserrato rimane ricoverata una ragazza di 14 anni.

