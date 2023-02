Un’asta di vini pregiati per sostenere Fondazione Operation Smile

Si terrà il 9 marzo a Palazzo Colonna a Roma

Milano, 28 feb. (askanews) – Raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di Operation Smile, per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. È questo l’obiettivo di “For Smiles”, il “charity event” promosso dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS, che si terrà il 9 marzo 2023 a Palazzo Colonna a Roma. Una serata all’insegna della solidarietà, per celebrare i 40 anni di Operation Smile nel mondo e sostenere il suo obiettivo per i prossimi dieci anni: garantire l’accesso a cure mediche, gratuite e sicure, a un milione di pazienti con malformazioni del volto nei paesi a basso e medio reddito.

“Da oltre quarant’anni Operation Smile porta cure chirurgiche e multidisciplinari nei Paesi a basso e medio reddito, per garantire a migliaia di persone con malformazioni del volto tutte le cure e l’assistenza medica necessarie” ha spiegato Silvia De Dominicis, presidente Operation Smile Italia ETS, aggiungendo che “è lo stesso impegno che la Fondazione vuole condividere attraverso questa iniziativa: offrire cure essenziali e gratuite a chi ne ha bisogno vuol dire andare oltre l’intervento chirurgico e garantire un’assistenza completa e multidisciplinare, dalla logopedia alla nutrizione, dall’odontoiatria all’ortodonzia e al sostegno psicologico”.

A fare gli onori di casa sarà una madrina d’eccezione, Eleonora Daniele, che darà anche il benvenuto a una parte dell’equipe medica del nuovo Centro di Cura Operation Smile di Milano. L’evento avrà inizio con l’asta dei vini alle 18 con un drink di benvenuto introdotto da Federica Tedeschi, Direttore Generale della Fondazione. A seguire Claudia Conte, presentatrice ed imprenditrice culturale, insieme allo scrittore ed esperto di vini Gelasio Gaetani e al vicepresidente esecutivo della Fondazione Gambero Rosso, Paolo Cuccia, saranno i protagonisti di un confronto sul tema “Smile&Wine: due volti della sostenibilità a confronto. Futuro del vino, sostenibilità e il suo ruolo nella società di oggi e domani”.

L’asta si terrà nello splendido Salone Coffee House di Palazzo Colonna e sarà battuta da Luciano Carnaroli. Tra le prestigiose cantine anche un vino speciale della Tenuta Il Palagio autografata da Trudie Styler e Sting. Alle 20.30 è previsto il “gala dinner”: la serata sarà presentata da Eleonora Daniele, accompagnata da Roberto Ciufoli.

