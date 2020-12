Un’auto è piombata sui pedoni a Londra

AGI – Un’automobile ha travolto alcuni pedoni nel quartiere londinese di Hackney, ferendone alcuni in modo grave. Lo riporta il Daily Mail. La polizia, che ha invitato a evitare l’area, ha spiegato in una nota che un’auto ha invaso il marciapiede investendo alcuni pedoni, ma ha sottolineato che al momento l’episodio non viene considerato un atto di terrorismo. Non è stato comunicato quanti siano i feriti né quali siano le loro condizioni. Non sono ancora stati effettuati arresti, conclude la nota della Metropolitan Police.

