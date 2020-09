AGI – Un’avvocatessa britannica è stata scambiata per un’imputata tre volte in un giorno dai funzionari del tribunale, perché nera. È successo ad Alexandra Wilson, 25enne avvocato penale e di famiglia, che si e’ detta “frustrata ed esausta” dall’esperienza. Ha presentato una denuncia formale dopo essere stata contestata da un agente di sicurezza, un avvocato e un impiegato.

Il Servizio di sua Maestà per le corti e i tribunali si è formale scusato per il “comportamento totalmente inaccettabile“. Wilson, dell’Essex, ha raccontato di essersi recata al tribunale dei magistrati – dove di solito non si indossano le tradizionali parrucche e toghe –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un’avvocatessa di colore è stata scambiata per un’imputata tre volte in un giorno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento