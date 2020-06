Un’azienda britannica è pronta a produrre 2 miliardi di dosi di vaccino 

AGI – Il gigante farmaceutico britannico AstraZeneca è “sulla buona strada” per cominciare a produrre due miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus a settembre, se i test in corso daranno buoni risultati: lo ha detto il ceo dell’azienda che sta lavorando con Oxford University alla creazione del vaccino.

L’azienda sta producendo dosi in attesa dell’approvazione delle autorità sanitarie. “Al momento siamo ancora sulla buona strada”, ha detto alla Bbc Pascal Soriot, ceo di AstraZaneca. “Stiamo cominciando a produrre questo vaccino proprio ora e dobbiamo averlo pronto per utilizzarlo in tempo una volta che abbiamo i risultati.

