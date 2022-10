Uncem: buon lavoro al nuovo governo, molto lavoro da fare insieme

l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

Roma, 21 ott. (askanews) – “Buon lavoro da Uncem, dal Presidente Marco Bussone e da tutti gli Organi, dai Sindaci dei Comuni montani, al nuovo Governo che giura domani. Buon lavoro alla Presidente Giorgia Meloni che domani riceve la campanella da Mario Draghi, che ringraziamo per l’impegno e la capacità. Ora abbiamo molto lavoro da fare con Meloni e con il Governo”. Così in una nota l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. “Pensiamo all’azione sulla montagna (anche se figura solo il ‘mare’) con Roberto Calderoli, sulle foreste (che spariscono dal nome del Ministero) con Francesco Lollobrigida, sulla pubblica amministrazione con Gilberto Pichetto. E con tutti gli altri Ministri. Grande lavoro sul PNRR e sulle politiche per i territori, per generare coesione, unità nazionale, forza delle comunità locali e dei Comuni capaci di lavorare insieme per il bene dei cittadini. Che si aspettano riduzione delle tasse, dei costi energetici, e miglioramento dei servizi pubblici. Buon lavoro alla Presidente Meloni e al nascente Governo”, conclude la nota. continua a leggere sul sito di riferimento