uncem-invita-i-comuni-a-promuovere-la-giornata-mondiale-dei-bambini

In programma a Roma il 25 e il 26 maggio prossimi con il Santo Padre

Roma, 5 mag. (askanews) – L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani invita i comuni italiani a promuovere la Giornata Mondiale dei Bambini in programma a Roma il 25 e il 26 maggio prossimi.

In una lettera firmata dal presidente Uncem, Marco Bussone, ai sindaci italiani si ricorda “l’importantissimo evento, alla presenza del Santo Padre, che ci coinvolge tutti. Ci saranno momenti artistici, di riflessione, anche interventi di Autorità istituzionali”.

“Il tema della crisi demografica, intrecciata con la crisi climatica, è per i nostri paesi, per le nostre comunità, per i nostri territori, centrale. Dobbiamo affrontarla con opportune scelte, Politiche, iniziative. Lo stiamo facendo, per quanto di nostra competenza, investendo ad esempio sulle scuole, chiedendo che siano potenziate e non chiuse, dando servizi e opportunità alle famiglie. Lo spopolamento dei territori rurali e montani, di tutti i piccoli Comuni – con numeri raddoppiati nei prossimi decenni rispetto alle città – è una sfida del Paese. Le famiglie sono cellule fondamentali per la nostra società, per i nostri paesi, per la vitalità dei territori. Sono presente e futuro, con i bambini, i ragazzi, i giovani sui quali credere, nell’ascolto, nel dialogo, nella garanzia di opportunità e servizi”, sottolinea Bussone.

