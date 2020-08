Under e Veretout i nomi del summit di ieri, valutazione troppo alta del Sassuolo per Boga – RAI

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle trattativa per Under e Boga. Queste le sue parole.

Le parole di Venerato su Under e Boga

“De Laurentiis e Gattuso hanno parlato più di Under che di Boga per sostituire Callejon sulla destra. Il Sassuolo chiede circa 40 milioni. Il Napoli non spenderà questa cifra per arrivare all’ivoriano. Più fattibile il doppio affare con la Roma per Under e Veretout, visto che i giallorossi hanno ancora problemi di bilancio. La dirigenza azzurra li valutano 40 milioni”.

Il summit di mercato di De Laurentiis e Gattuso

L’edizione odierna de Il Mattino racconta il vertice tenuto ieri a Capri fra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. La fumata non è bianca. Ma neppure nera. Nel senso che De Laurentiis ha deciso di parlarne in un altro momento del rinnovo di Gattuso. Il contratto c’è, Rino vuole restare e il patron azzurro vuole tenerlo. Quel che conta è evitare clausole rescissorie troppo vincolanti (si parla di 7 milioni), come quelle ipotizzate a Mendes nelle scorse settimane. De Laurentiis ha deciso di sorvolare e a Gattuso sta bene, più che bene: ha un anno di contratto e tutto il tempo per tirare le somme. I due hanno parlato di mercato e dell’organizzazione del prossimo mese che separa il Napoli dall’inizio del campionato. Gattuso ha spiegato il tipo di avversari che vuole affrontare in amichevole a Castel di Sangro ed è stato deciso che la squadra si troverà domenica 23 a Castel Volturno per i tamponi e nelle ore successive avverrà la partenza per la località abruzzese. Fin qui, gli aspetti organizzativi. Poi si è entrati nel vivo della riunione: con Gattuso si è tornati a parlare della lista dei partenti. De Laurentiis ha ribadito che la mancanza della Champions costringe il Napoli a ridurre il monte ingaggi. Non di tanto, ma un taglio dovrà avvenire. Sul mercato De Laurentiis e Gattuso hanno le idee chiare: serve un difensore sinistro e il sostituto di Callejon. Poi per il resto vanno ceduti i giocatori: nella lista ci sono Allan, Ghoulam, Malcuit, Ounas, Younes, Milik, Llorente e Koulibaly. Hysaj rimane anche senza rinnovo. Ma il piano di Gattuso prevede che non restino giocatori che considerano al capolinea la loro avventura al Napoli. CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

