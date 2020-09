“Un’estate folle”. Galli boccia le elezioni alla riapertura della scuola

AGI – “Aprire la scuola per poi chiuderla e farci le elezioni mi sembra schizofrenico. Sarebbe meglio rimandarne la partenza a ottobre oppure rinviare le elezioni”. Massimo Galli, professore di Malattie infettive all’Universita’ Statale di Milano, in un’intervista a La Stampa non usa giri di parole e avverte che “il virus circola dopo un’estate folle”.

“La politica preferisce far votare su temi rimandabili il 20 settembre. Macron e’ stato messo in croce per aver confermato il voto. Una situazione diversa, ma tenere le elezioni ora mi pare inappropriato. Come non erano opportune movide e discoteche. Se fai le elezioni muovi milioni di persone”,

