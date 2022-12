Ungc, viceministro Esteri Cirielli incontra Ojiambo e Bernacchi

Obiettivo Onu sensibilizzazione su rispetto dei diritti umani

Roma, 12 dic. (askanews) – Il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli, nell’ambito della seconda riunione annuale del Gruppo dei Governi della “United Nations Global Compact”, ha incontrato nel pomeriggio l’Assistente Segretaria Generale Onu e Ceo della Ungc, Sandra Ojiambo, e la Segretaria Generale della rete italiana di Ungc, Daniela Bernacchi.

L’obiettivo delle Nazioni Unite – si legge in una nota – è volto a sensibilizzare e responsabilizzare il mondo imprenditoriale sul rispetto dei diritti umani, la sostenibilità, la sostenibilità energetica e ambientale, la legalità. Un decalogo di principi che le società partecipanti si impegnano a rispettare nelle loro attività.

“L’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – ha dichiarato il viceministro Cirielli – rappresenta un impegno fondamentale per i governi di tutto il mondo e le aziende private hanno un ruolo di primaria importanza in questo processo”.

“Percepisco le difficoltà – ha aggiunto Cirielli – che le imprese stanno affrontando per restare competitive a causa dell’attuale situazione di crisi energetica; tuttavia questo può rappresentare un’ulteriore spinta verso un futuro “verde”. Lo hanno capito le aziende che aderiscono all’Ungc nel ribadire l’impegno a sviluppare il proprio business con una sempre maggiore attenzione all’efficienza ecologica, sociale e di governance”. “L’Ungc ha un grande potenziale e l’Italia lo sostiene convintamente, tramite il contributo della Cooperazione allo Sviluppo italiana e all’azione incisiva della rete italiana della Global Compact”, ha concluso nella nota il viceministro.

