ungheria-al-voto,-a-ravenna-si-tifa-per-la-sconfitta-di-orban-(e-si-mangia-gulash)

RAVENNA – Un “gulash party” contro Viktor Orban, per fare del 12 aprile “il 25 aprile dell’Ungheria”. L’associazione “Forza Europa” con alcuni amici della comunità ungherese residenti a Ravenna organizzano infatti una cena speciale in concomitanza con le elezioni in Ungheria. E se il piatto principale non può che essere il “gulash”, l’intento non è gastronomico ma fortemente politico ed “europeista”.

Domenica 12 aprile dalle 20 (prezzo della cena 20 euro) il circolo Arci sopra al Bar Romea a Ponte Nuovo potrebbe essere teatro di un “momento storico”, dicono infatti gli organizzatori del gulash party. Ci sarà un collegamento in diretta con la capitale ungherese Budapest per avere notizie sul voto. Forza Europa spera “buone”, sulla sconfitta dell’”autocrate Orban, colui che ha distrutto la credibilità di un paese straordinario come l’Ungheria ed ha costruito un sistema non democratico di controllo assoluto, corruzione e nepotismo”. Facendo del paese “il cavallo di Troia di tutti quelli che vogliono, sostanzialmente, distruggere, ridimensionare o controllare l’Unione Europea”. L’auspicio è dunque che “questa giornata sia una sorta di 25 aprile per il popolo ungherese e per tutti noi europei”, conclude Forza Europa.

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