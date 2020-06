Dominik Szoboszlai nel mirino del Napoli. Il giovane centrocampista ungherese non è una priorità di calciomercato, ma potrebbe rivelarsi la pedina perfetta nel centrocampo a tre disegnato dall’allenatore Gennaro Gattuso. La trattativa potrebbe scaldarsi a mercato inoltre, riferisce Sky Sport (clicca qui per tutti i dettagli). Ai microfoni di gianlucadimarzio.com è intervenuto Marco Rossi, l’allenatore italiano che siede sulla panchina dell’Ungheria. Il CT che ha portato in nazionale per la prima volta a marzo 2019 il giocatore del Salisburgo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Szoboszlai ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto difensivi. Speriamo venga in Italia, potrebbe completarsi al meglio. Questo ragazzo ha incredibile personalità, sa giocare con entrambi i piedi e ha grande visione di gioco”.

Ungheria, il CT raccomanda Szoboszlai: "In Serie A diventerebbe completo"

“Andai a vederlo a Napoli in Europa League lo scorso anno, era arrabbiato con l’allenatore di allora (Marco Rose, ndr) che non lo aveva fatto giocare, mi colpì la consapevolezza che aveva, sapeva di poter giocare a quei livelli. Non parliamo di mercato quando ci sentiamo, mi interessa la sua continuità perché sarà il nostro futuro ed è importante che giochi. Se dovesse venire in Italia per fare panchina, egoisticamente gli consiglierei di restare al Salisburgo”.

L’identikit

Nelle ultime due stagioni ha vissuto il primo exploit che lo ha portato all’attenzione della grande Europa: l’uso di entrambi i piedi, la rapidità e la grande capacità tattica sono i suoi principali pregi. In mezzo al campo può giocare ovunque, sia centrale che spostato sul lato. Un calciatore capace di creare sempre superiorità numerica nella sua zona e soprattutto già maturo, a dispetto della giovane età.

