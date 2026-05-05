martedì, 5 Maggio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 5 maggio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Iran, Crosetto: “Nessuna nave Marina partita o in partenza verso Hormuz”

(Adnkronos) - "È opportuno ribadire con fermezza che...

Champions League, oggi Arsenal-Atletico Madrid – Diretta

(Adnkronos) - Torna la Champions League con la...

Lavoro, Treu: “Somministrazione leva per occupazione e transizioni”

(Adnkronos) - "Questo contratto, appena concluso, è molto...
HomeVideo NewsUngheria, Magyar: "Ho spesso ricordato lotta di Falcone e Borsellino"
ungheria,-magyar:-“ho-spesso-ricordato-lotta-di-falcone-e-borsellino”
Ungheria, Magyar: “Ho spesso ricordato lotta di Falcone e Borsellino”
Video News

Ungheria, Magyar: “Ho spesso ricordato lotta di Falcone e Borsellino”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“So che il popolo ungherese ha colto le similitudini”

Sestri Levante (Ge), 5 mag. (askanews) – “In questi due anni ho menzionato più volte due italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Combattevamo in qualche modo contro una mafia, contro la mafia politico-economica. Quindi c’erano delle similitudini nella mia mente e ho cercato di spiegare il loro ruolo nella storia italiana, nella lotta contro la mafia”. Lo ha detto il neo premier ungherese Péter Magyar, presentando il documentario “Spring Wind – The Awakening”, dedicato alla sua ascesa politica, al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, in provincia di Genova.”Certo – ha aggiunto Magyar – non sono sopravvissuti a questa lotta, ma forse l’intera nazione italiana è grata a entrambi. Ed è per questo che ho voluto menzionarli più volte durante la campagna e so che il popolo ungherese ha colto le similitudini”.

Previous article
Romania, il parlamento ha votato la sfiducia al governo Bolojan
Next article
Giachetti in sciopero della fame per lo “sblocco immediato della Commissione Vigilanza Rai”

POST RECENTI

Video News

Romania, il parlamento ha votato la sfiducia al governo Bolojan

Il presidente Dan: No elezioni, avremo nuovo governo filo-occidentaleMilano, 5 mag. (askanews) - Il parlamento romeno ha sfiduciato il primo ministro di centrodestra Ilie Bolojan,...
Video News

Ucraina, 12 morti in attacco russo sulla città di Zaporizhia

Lo ha reso noto il governatore regionale Ivan FedorovZaporizhzhia (Ucraina), 5 mag. (askanews) - I servizi di emergenza stanno spegnendo gli incendi dopo che un...
Video News

Condor Airlines: è boom per le rotte da e per glUsa

Lorna Dalziel annuncia dal 2027 a Francoforte un Terminal dedicatoMilano, 5 mag. (askanews) - "Eravamo molto conosciuti all'inizio come Condor per i Caraibi, destinazione importante....
Video News

Deloitte e NEXT: i giovani guidano il futuro globale

A Milano 1000 Future Leaders per idee concrete su innovazione e sfide comuniMilano, 5 mag. (askanews) - A Milano è tornato NEXT, il forum promosso...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.