ungheria,-magyar:-“ho-spesso-ricordato-lotta-di-falcone-e-borsellino”

“So che il popolo ungherese ha colto le similitudini”

Sestri Levante (Ge), 5 mag. (askanews) – “In questi due anni ho menzionato più volte due italiani, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Combattevamo in qualche modo contro una mafia, contro la mafia politico-economica. Quindi c’erano delle similitudini nella mia mente e ho cercato di spiegare il loro ruolo nella storia italiana, nella lotta contro la mafia”. Lo ha detto il neo premier ungherese Péter Magyar, presentando il documentario “Spring Wind – The Awakening”, dedicato alla sua ascesa politica, al Riviera International Film Festival di Sestri Levante, in provincia di Genova.”Certo – ha aggiunto Magyar – non sono sopravvissuti a questa lotta, ma forse l’intera nazione italiana è grata a entrambi. Ed è per questo che ho voluto menzionarli più volte durante la campagna e so che il popolo ungherese ha colto le similitudini”.