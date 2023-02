Unicampus, XV master universitario di II livello in Homeland Security

Edizione blended dall’8 marzo

Roma, 8 feb. (askanews) – In un contesto che vede la necessità per le aziende e le pubbliche amministrazioni di fronteggiare nuove minacce legate al contesto geo-politico mondiale, alla recrudescenza di fenomeni di estremismo, ai crescenti rischi del cyberspace, ai sempre più frequenti eventi climatici estremi è fondamentale avere professionisti in grado di affrontare queste nuove sfide con una visione integrata e unitaria.

È questo l’obiettivo del Master universitario di II livello in Homeland Security – sistemi, metodi e strumenti per la security e il crisis management dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

, giunto ormai alla sua XV edizione che prenderà le mosse il prossimo 8 marzo 2023. Anche quest’anno sarà un’edizione blended per meglio conciliare le attività di formazione con quelle lavorative: il 60% lezioni saranno svolte in aula e il 40% delle lezioni in live streaming.

Il Master si rivolge sia a coloro che vogliono avvicinarsi al complesso mondo della security industriale che ai professionisti che lavorano nel settore e che vogliono razionalizzare le loro conoscenze, oltre che a coloro che operano nel settore pubblico, nelle forze dell’ordine e armate che vogliono specializzarsi in un settore in crescita e in costante evoluzione.

C’è tempo fino al 16 febbraio per candidarsi. L’ammissione avviene tramite graduatoria dopo un colloquio conoscitivo con la commissione di valutazione.Per maggiori informazioni sul programma didattico, borse di studio e quote agevolate è possibile visitare il sito web dedicato www.masterhomelandsecurity.eu oppure scrivere a ucbmacademy@unicampus.it.

continua a leggere sul sito di riferimento