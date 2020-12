Unicredit crolla in Borsa, pesa l’addio di Mustier

AGI – Partenza in forte ribasso a Piazza Affari per Unicredit dopo il ribaltone che, fra domenica e lunedì sera, ha portato all’uscita, prevista al massimo per l’aprile dell’anno prossimo, dell’ad Jean Pierre Mustier.

Il titolo dell’istituto, che ieri ha perso quasi il 5%, stamattina non fa prezzo al ribasso segnando un calo teorico di oltre il 7%.

Il cda della banca e il presidente designato, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, con il supporto di Spencer Stuart, sono alla ricerca del successore del banchiere francese. Diversi i nomi che circolano: fra questi quello dell’ex ad di Mps,

