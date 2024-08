unicredit-e-sace,-supporto-a-scattolini-per-acquisizione-società-turca

Operazione finanziaria da 19 milioni di euro

Roma, 2 ago. (askanews) – UniCredit e Sace sostengono i piani di sviluppo sostenibile e crescita internazionale di Scattolini, leader in Europa nella produzione di cassoni fissi e ribaltabili per veicoli commerciali. La banca – sottolinea una nota – ha infatti strutturato in favore dell’azienda con sede Valeggio sul Mincio (VR) un’operazione di supporto finanziario da 19 milioni di euro, con intervento di garanza Sace, attraverso un finanziamento Sustainability Linked Loan. Più nel dettaglio i fondi messi a disposizione andranno a supportare l’acquisizione del 100% della società turca Scattolini Otomotiv, fino ad oggi detenuta direttamente dalla holding del Gruppo Faist. Questa operazione di razionalizzazione societaria di Gruppo permetterà alla società di presidiare in maniera più efficace ancora uno dei propri principali mercati di sbocco. Parallelamente il finanziamento verrà collegato a un obiettivo di miglioramento del profilo ESG di Scattolini valutato attraverso il rating EcoVadis. L’operazione rientra nel più ampio piano strategico del gruppo, che mira a consolidare la propria presenza nei mercati internazionali e a rafforzare la competitività globale dell’azienda. La Turchia rappresenta un mercato strategico per SCATTOLINI, grazie alla sua posizione geografica favorevole e alla crescente domanda di veicoli commerciali nella regione. L’acquisizione di SCATTOLINI OTOMOTIV consentirà di ottimizzare le sinergie produttive e logistiche, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi. Inoltre, permetterà di ampliare l’offerta di prodotti e servizi, rispondendo meglio alle esigenze dei clienti locali e internazionali.