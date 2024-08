UniCredit: finanziamento da 5 milioni di euro a Società Agricola Cerioli

Obiettivo: supportare gli investimenti green

UniCredit sostiene gli investimenti della Società Agricola Cerioli con un finanziamento decennale da 5 milioni di euro. Lo si legge in una nota dell’Istituto bancario.

La società riceverà un totale di 6,4 milioni di euro in sovvenzioni. Dettagli del prestito chirografario dell’importo di 5 milioni di euro, erogato da UniCredit in linea con il Green Cap della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), della durata di 10 anni e con costi di finanziamento agevolati.

Inoltre, sarà presto aperta una nuova linea di credito da 1,4 milioni di euro, con durata di 18 mesi e scadenza bullet quale anticipazione contributo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Scopo del finanziamento è quello di sostenere gli investimenti necessari per trasformare l’impianto di biogas, realizzato nell’anno 2008, in un impianto a biomasse per la produzione di biometano.

Giovanni Lombardi Stronati

