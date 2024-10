Unicredit, nuovo plafond 5 miliardi per investimenti Transizione 5.0

Unicredit sostiene le aziende che partecipano al Piano di transizione 5.0. Il piano è un’iniziativa governativa che prevede incentivi sotto forma di crediti d’imposta per progetti innovativi che comportino una riduzione dei consumi energetici.

Il piano è rivolto alle imprese con sede in Italia che hanno effettuato o effettueranno nuovi investimenti innovativi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 che comportino una riduzione dei consumi energetici nelle loro strutture produttive o nei processi coinvolti nell’investimento.

Così, Unicredit per l’Italia aumenterà il limite a disposizione del sistema produttivo italiano di ulteriori 5 miliardi di euro, stanziando 15 miliardi di euro nel 2024 e un totale di circa 35 miliardi di euro dall’anno 2022.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit e Head di UniCredit Italia ha dichiarato: “Il sostegno alle comunità e alle imprese italiane è sempre stato e rimarrà di fondamentale importanza per Unicredit. La terza e ultima edizione di UniCredit per l’Italia consente alle imprese di migliorare il loro impatto sull’ambiente. Grazie al ‘Piano di Transizione 5.0’, saremo in grado di supportare le nostre aziende clienti con un’offerta integrata di prestiti e servizi dedicati all’implementazione di modelli di business sostenibili. In linea con l’obiettivo di Unicredit di fornire alle comunità gli strumenti per andare avanti, siamo certi che questo sigillo aiuterà molte aziende ad accelerare il loro percorso verso un futuro digitale e sostenibile”.

Giovanni Lombardi Stronati

