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UniCredit riacquista bond da 1,25 mld di euro ed emette nuovi titoli Tier 2
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UniCredit riacquista bond da 1,25 mld di euro ed emette nuovi titoli Tier 2

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L’emissione sarà realizzata nell’ambito del Programma Euro Medium Term Note della banca e sarà destinata a investitori istituzionali

UniCredit ha annunciato un’iniziativa per l’acquisto di obbligazioni proprie del valore di 1,25 miliardi di euro e per l’emissione di nuove obbligazioni Tier 2 subordinate e richiamabili in euro con tasso fisso.

In particolare, come spiegato in una comunicazione ufficiale, UniCredit avvia un’offerta di riacquisto per contante riguardante il suo prestito obbligazionario subordinato a tasso fisso, denominato “Euro 1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032”, il cui valore nominale complessivo ammonta a 1.250.000.000 euro.

Contemporaneamente, la banca intende emettere, a condizione che il contesto di mercato lo permetta, un’obbligazione subordinata Tier 2 richiamabile e con tasso fisso in euro, nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Note, destinato a investitori istituzionali. Questa iniziativa è coerente con la strategia attiva di gestione della propria struttura finanziaria.

L’impegno della banca ad acquistare le obbligazioni valide per l’offerta è vincolato, senza eccezioni, al successo (a discrezione esclusiva della banca) dell’emissione delle nuove obbligazioni. UniCredit ha la facoltà di rinunciare a questa condizione di emissione e può anche decidere di non acquistare obbligazioni nell’ambito dell’offerta anche se i requisiti per la nuova emissione siano stati soddisfatti.

Giovanni Lombardi Stronati

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