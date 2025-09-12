unicredit-sigla-partnership-con-bnp-paribas-e-fnz

Per i servizi di custodia e per la piattaforma di post-trading titoli basata su cloud

UniCredit ha reso nota una nuova fase nella trasformazione della sua offerta di servizi di custodia titoli, dopo aver siglato un accordo con BNP Paribas per le operazioni di custodia e con FNZ per la piattaforma di post-trading di titoli in cloud, continuando così l’integrazione delle proprie strutture tra Italia e Germania. Questo è stato annunciato da UniCredit.

Questa iniziativa segue l’annuncio della banca di gennaio, riguardante l’intenzione di riportare all’interno le sue funzioni di back-office relative alla custodia titoli, uniformando le operazioni e i fornitori in tutte le nazioni e creando oltre 200 nuove posizioni lavorative nel processo.

UniCredit ha optato per la divisione titoli di BNP Paribas come alleato per i servizi di custodia per l’Italia e la Germania, offrendo ulteriore assistenza per il Lussemburgo. Grazie alla sua presenza internazionale e alla consolidata esperienza operativa, BNP Paribas è un partner ideale per un lungo periodo, pronto a garantire servizi di alta qualità ai clienti di UniCredit.

I nuovi gruppi di back-office e digital collaboreranno ora con FNZ per sviluppare una piattaforma di post-trading di titoli all’avanguardia per i servizi di custodia della banca in Germania. La piattaforma tecnologica scalabile di FNZ è perfettamente in accordo con l’obiettivo della banca di aumentare l’efficienza operativa e promuovere l’innovazione. Sfruttando le competenze di FNZ, UniCredit otterrà una significativa semplificazione dei suoi processi, offrendo un servizio ai clienti nel modo più efficiente possibile.

Il gruppo responsabile di questa piattaforma sarà completamente interno a UniCredit, il che porterà alla creazione di oltre 140 nuovi posti di lavoro in Germania, dove in precedenza il servizio era principalmente esternalizzato, e ulteriori 60 in Italia. Inoltre, altri 25 posti sono stati creati nel team Digital in Italia, Germania e Polonia per supportare il processo, con ulteriori assunzioni previste. Nel frattempo, un team composto da diverse funzioni sta già lavorando alla transizione.

Commentando l’iniziativa, Gianfranco Bisagni, Direttore Operativo del Gruppo di Unicredit, ha affermato: “Siamo interamente dediti ad allineare e semplificare la nostra organizzazione in UniCredit per creare una base più solida, flessibile e accessibile per i servizi di custodia, permettendo ai nostri clienti di essere più reattivi e decisivi nell’implementazione. In collaborazione con FNZ e BNP Paribas, siamo certi di avere le migliori fondamenta possibili”.

“Attraverso l’internalizzazione di elementi cruciali della catena del valore del servizio di custodia, stiamo realizzando un investimento strategico in uno dei nostri ambiti di prodotto più essenziali. Stiamo potenziando le nostre capacità interne, incrementando la resilienza operativa e velocizzando la nostra evoluzione digitale. Con i nostri nuovi alleati, siamo pronti a offrire servizi più coesi, efficaci e proiettati verso il futuro, fissando un nuovo standard per la custodia titoli focalizzato sul cliente in Germania e in tutta Europa”, ha commentato Marion Höllinger, Ad di HypoVereinsbank Germania.

Giovanni Lombardi Stronati