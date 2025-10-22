unicredit:-utile-terzo-trimestre-oltre-le-attese-a-2,6-miliardi

Milano, 22 ott. (askanews) – Terzo trimestre record e migliori nove mesi di sempre per il gruppo UniCredit: l’utile netto nel trimestre è pari a 2,6 miliardi, oltre le attese del mercato, portando i nove mesi a quota 8,7 miliardi, in rialzo del 13% su anno. I ricavi sono in crescita del 1,2% a 6,1 miliardi nel periodo luglio-settembre. Il RoTE è migliorato al 19,1% nel trimestre e al 21,7% nei nove mesi. A fine settembre, il Cet1 ratio è al 14,8%, grazie alla solida generazione organica di capitale pari a 2,6 miliardi.

La distribuzione totale a valere sull’esercizio 2025 è pari o superiore a 9,5 miliardi, dei quali almeno 4,75 miliardi nella forma di dividendi. Un acconto dividendo per cassa a valere sul 2025 pari a 2,2 miliardi, equivalente a 1,4282 euro per azione, sarà pagato il 26 novembre. La tranche residua di 1,8 miliardi di riacquisto di azioni inizierà entro la fine di ottobre.

“Confermiamo la nostra guidance per un utile netto di circa 10,5 miliardi nel 2025 prima di ogni iniziativa manageriale per rafforzare ulteriormente i nostri risultati futuri, e siamo sulla buona strada per portare a termine il nostro migliore anno di sempre”, ha dichiarato il Ceo Andrea Orcel. “Con l’accelerazione della nostra strategia e con l’impiego del capitale in eccesso per creare valore, abbiamo migliorato la nostra traiettoria leader nel settore per utili e distribuzione agli azionisti. Questi risultati riflettono la disciplina nell’attuazione della nostra strategia, e ho fiducia nel fatto che continueremo a costruire valore sostenibile per tutti gli stakeholder”.

A ottobre l’esposizione cross-border nei confronti della Russia è azzerata. L’esposizione verso Mosca a marzo 2022 era superiore ai 4,5 miliardi. I depositi locali sono scesi oggi a 0,9 miliardi dai 7,7 miliardi registrati a marzo 2022.