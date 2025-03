unicredit,-via-libera-da-bce-e-banktalia-per-ops-su-banco-bpm

(Adnkronos) – Con riferimento all’offerta pubblica di scambio promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm, Unicredit annuncia di aver ricevuto oggi dalla Bce e dalla Banca d’Italia l’autorizzazione ad acquisire, all’esito positivo dell’offerta, il controllo diretto di Banco Bpm e il controllo indiretto e la partecipazione qualificata indiretta di banche, società finanziarie e società di gestione del risparmio del Gruppo Banco Bpm e del Gruppo Anima.

In una nota, l’istituto di piazza Gae Aulenti spiega che l’autorità di vigilanza ha inoltre concesso l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni dirette e indirette che, complessivamente, superino il dieci per cento dei fondi propri a livello consolidato del Gruppo Unicredit. Le autorizzazioni ricevute in data odierna rappresentano l’ultimo passaggio necessario per consentire alla Consob di ultimare l’iter di approvazione, attesa per la prossima settimana, del documento di offerta a essa sottoposto il 13 dicembre 2024.

A seguito della delibera dell’assemblea straordinaria tenutasi ieri, il Cda di Unicredit sarà convocato per il 30 marzo, per esercitare la delega di aumento di capitale funzionale all’offerta lanciata su Banco Bpm il 25 novembre 2024. Unicredit continuerà a valutare gli sviluppi recenti con la dovuta attenzione, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda la prosecuzione dell’offerta di Bpm su Anima senza il beneficio del Danish Compromise, in coerenza con il proprio comunicato stampa del 27 marzo 2025. Tutte le condizioni sospensive dell’offerta rimangono invariate.