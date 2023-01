Unieuro, Marco Deotto nominato nuovo cfo

Proviene da Bialetti Industrie

Roma, 13 gen. (askanews) – Unieuro S.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, annuncia in data odierna la nomina di Marco Deotto a Chief Financial Officer, a decorrere dal 20 febbraio 2023. Lo rende noto un comunicato dell’azienda.

Proveniente da Bialetti Industrie S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di Group Chief Financial Officer & Investor Relations, Deotto vanta un’esperienza manageriale di carattere internazionale maturata presso grandi gruppi multinazionali del settore retail.

Nel nuovo ruolo, il top manager riporterà direttamente al CEO Giancarlo Nicosanti Monterastelli, assumendo la responsabilità e il coordinamento dell’area Finance di Unieuro, comprendente Amministrazione & Controllo, Finanza, Investor Relations, Sostenibilità e M&A.

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Marco Deotto, che entra in Unieuro dopo un solido percorso professionale di alto profilo in gruppi multinazionali del mondo retail. Marco si unirà al nostro management team, supportandolo nello sviluppo della strategia del nostro brand sia dal punto di vista della connessione con il consumatore che della presenza sul mercato.” Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro

Marco Deotto, 49 anni, ha conseguito una Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. Entrato in Heinz nel 1998, ha ricoperto diversi ruoli nell’area Finance del Gruppo prima di arrivare nel 2013 in Nike con il ruolo di Senior Finance Director EMEA South. Nel gruppo Nike ha anche ricoperto importanti cariche sociali in Italia e all’estero, tra le quali quelle di Presidente e Amministratore Delegato di Nike Italy. Entrato nel Gruppo Bialetti nel 2021, è stato dirigente strategico e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998.

A decorrere dalla data del 20 febbraio 2023, Marco Deotto assumerà, inoltre, l’incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998. Contestualmente, gli attuali dirigenti preposti, Gabriella Giocondo e Luca Mazzotti, decadranno dal rispettivo incarico, come deliberato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società. I suddetti continuano a ricoprire le loro attuali posizioni aziendali rispettivamente di Administration Director e Controller & Treasury Director.

Alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili, Marco Deotto non detiene azioni della Società. Gabriella Giocondo non detiene azioni Unieuro e Luca Mazzotti possiede 187 azioni della Società.

